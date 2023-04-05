Александр Долгополов и Гарик Оганисян исполнили пародию на убийство «военкора» Владлена Татарского. На комиков пожаловались в СК

Депутат Госдумы попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить выступление комиков Гарика Оганисяна и Александра Долгополова, которые исполнили пародию на убийство «военкора» Владлена Татарского. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

На опубликованном фрагменте выступления Долгополов выходит с пакетом на сцену, где выступает Оганисян, и дарит ему статуэтку. Последний ставит ее рядом с собой под смех в зале.

По мнению Лантратовой, «юмор на человеческой трагедии — преступление», а общество «должно реагировать» на подобное. Она попросила Бастрыкина «дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования».

Директор Екатерина Мизулина заявила, что «все общество должно возмутиться подобными действиями в знак солидарности с родными пострадавших и заставить комиков извиниться». Она пообещала попросить Генпрокуратуру проверить действия Долгополова и Оганисяна.

Телеграм-канал Shot уточняет, что комики разыграли пародию на концерте в Берлине. Источник канала утверждает, что на Долгополова и Оганисяна могут завести уголовное дело об оправдании терроризма.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. Татарский погиб, еще 42 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте, по нему арестована Дарья Трепова, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Гарик Оганесян уехал из России после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Александр Долгополов — еще до этого.

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