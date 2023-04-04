В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд. Один человек погиб, десятки пострадали

В Нидерландах в районе деревни Воорсхотен сошел с рельсов пассажирский поезд. Он столкнулся со строительным краном, который находился на железнодорожных путях, сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

После столкновения первый вагон поезда сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар, пишет Reuters. Согласно NOS, вагонов было четыре, как минимум два из них полностью сошли с рельсов.

По данным NOS, авария произошла около 3:25 утра по местному времени (4:25 по Москве). Всего в поезде находилось около 50 пассажиров. В результате аварии погиб как минимум один человек, еще около 30 пострадали. Сообщается, что 19 из них были доставлены в больницу. Остальным помощь оказывали на месте происшествия.

«Наши мысли с жертвами железнодорожной катастрофы в Воорсхотене и их семьями. Мы глубоко сочувствуем всем им», — прокомментировал аварию король Виллем-Александр и королева Максима.

«Ужасная железнодорожная авария недалеко от Воорсхотена, в которой, к сожалению, погиб один человек и много людей получили ранения. Мои мысли с родными и со всеми пострадавшими», — написал премьер-министр Марк Рютте.