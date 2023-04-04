The Moscow Times: «православный олигарх» Игорь Алтушкин финансирует батальон «Урал», воюющий в Луганской области

Российский миллиардер, владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин полностью спонсирует батальон «Урал» — штурмовое подразделение Минобороны РФ, которое воюет в Луганской области Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет The Moscow Times.

«„Урал“ полностью спонсирует Алтушкин. Обеспечивает снаряжением и прочим. Это его батальон», — сказал изданию офицер Минобороны, участвовавший в военных действиях в Украине. Также это подтвердил президент фонда «Ветераны Урала» Виктор Ярков.

Алтушкин занялся созданием своего батальона после закрытой встречи крупных бизнесменов с Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, пишет издание со ссылкой на главу «Руси сидящей» Ольгу Романову. На этой встрече, по данным The Moscow Times, представителям крупного бизнеса предложили собрать и профинансировать добровольцев для отправки в Украину. О ней ранее сообщал исполнительный директор расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев.

Сначала «Урал» по примеру ЧВК Вагнера пытался вербовать заключенных в местных колониях, но затем стал набирать ветеранов боевых действий, рассказывала Романова.

Пресс-служба Русской медной компании на вопросы The Moscow Times ответила коротко: «Компания слухи не комментирует».

Игорь Алтушкин начинал бизнес в 1990-е годы со сбора и переработки лома цветных металлов, затем создал вместе с партнерами УГМК (Уральская горно-металлургическая компания). В 2003 году Алтушкин продал долю партнерам и основал Русскую медную компанию со штаб-квартирой в Екатеринбурге. На конец 2022 года Forbes оценивал состояние Алтушкина в 3,4 миллиарда долларов. Бизнесмен и его семья не попали под западные санкции из-за войны в Украине. Его супруга и один из сыновей имеют гражданство Великобритании, семье Алтушкиных принадлежит особняк и несколько квартир в Лондоне, писала «Новая газета».

Алтушкина часто называют в СМИ «православным олигархом», поскольку он финансировал строительство и реставрацию храмов в Свердловской области и регулярно дарил РПЦ дорогие иконы. В 2019 году бизнесмен пытался построить в Екатеринбурге церковь на месте парка, что вызвало волну протестов среди местных жителей.