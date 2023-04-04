Курс евро в ходе утренних торгов на Московской бирже 4 апреля превысил 86 рублей — впервые с 19 апреля 2022 года. Курс доллара также продемонстрировал рост, превысив 79 рублей.

Последний раз ЦБ устанавливал такой курс 20 апреля прошлого года.

По данным на 9:13 мск 4 апреля евро торговался на уровне 86,4 рубля, а доллар — 79,3.

По мнению аналитиков, падение курса рубля связано рядом факторов, среди которых: снижение уровня экспорта и восстановление импорта, окончание налогового периода, когда крупные экспортеры меняли валюту на рубли для того, чтобы сделать выплаты в бюджет, а также рост числа сделок по продаже бизнеса иностранных компаний в РФ — покупателям нужна валюта, чтобы закрыть их.

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