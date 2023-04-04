Космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit объявила о банкротстве

Компания по запуску спутников Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона подала в США заявление о банкротстве. Это произошло после того, как ей не удалось найти финансирование для продолжения работы, пишет The Guardian.

На фоне этой новости акции компании упали более чем на 23%, до 0,14 доллара.

Неделю назад Virgin Orbit объявила об увольнении 85% сотрудников, оставив в штате примерно 100 человек.

«Несмотря на то, что мы предприняли огромные усилия, чтобы улучшить наше финансовое положение и обеспечить дополнительное финансирование, в конечном счете мы должны делать то, что лучше для бизнеса», — заявил исполнительный директор компании Дэн Харт, комментируя решение о банкротстве.

Virgin Orbit была основана в 2017 году, ее выделили из другой компании Брэнсона — Virgin Galactic. Миллиардер оставался ее крупнейшим акционером с долей 75%. Второй по величине долей (18%) владеет фонд национального благосостояния Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala.

CNBC сообщала, что компании пришлось искать средства, так как Брэнсон больше не хотел ее финансировать. The Guardian отмечает, что за последние несколько месяцев Брэнсон вложил около 70 миллионов долларов для поддержания Virgin Orbit.

В январе 2023 года Virgin Orbit произвела первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Миссия завершилась неудачей. Модифицированный самолет Boeing-747 выпустил ракету-носитель LauncherOne, но она не достигла орбиты. Она должна была вывести на орбиту девять спутников в интересах частных компаний и государственных учреждений. Как показало расследование, причиной неудачного запуска стал поврежденный топливный фильтр.