Историка Юрия Дмитриева отправили в ШИЗО из-за того, что он «присел на шконку»

Администрация ИК-18 в Потьме в Мордовии отправила в штрафной изолятор (ШИЗО) 67-летнего историка, главу карельского «Мемориала» , который осужден на 15 лет лишения свободы. Об этом в твиттере сообщило общество «Мемориал».

«После приема лекарства у него закружилась голова, и он присел на шконку. Проверяющий тут же написал рапорт: „Находился днем на спальном месте“», — сообщили в «Мемориале».

Решение администрации будет обжаловано, пообещали в «Мемориале».

В организации добавили, что 15 суток — максимально возможный срок нахождения в ШИЗО, и правозащитникам тревожно за состояние Дмитриева. Он должен выйти из изолятора 13 апреля.

В сентябре-декабре 2022 года администрация колонии также несколько раз отправляла Дмитриева в штрафной изолятор. Тогда он в общей сложности провел в ШИЗО больше месяца.

«Мемориал» считает Юрия Дмитриева политическим заключенным и связывает его уголовное преследование с тем, что в 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.