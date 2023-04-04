Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира от Forbes. Самым богатым россиянином впервые стал Андрей Мельниченко

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты. Его впервые возглавил руководитель группы Бернар Арно с состоянием в 211 миллиардов долларов.

Второе место владелец Tesla Илон Маск (180 миллиардов), третье — основатель Amazon Джефф Безос (114 миллиардов). Маск и Безос за год потеряли 39 и 57 миллиардов долларов соответственно.

В список вошли 110 российских миллиардеров. Самый богатый из них — владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в 25,2 миллиарда долларов. У владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина — 23,7 миллиарда, у владельца НЛМК Владимира Лисина — 22,1 миллиарда.

Суммарное состояние всех миллиардеров по оценке Forbes составило 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, чем годом ранее. Почти половина участников рейтинга стала беднее, чем год назад.

Прошлогодний рейтинг Forbes возглавлял Илон Маск, состояние которого тогда оценивалось в 219 миллиардов долларов. Бернар Арно занимал третье место.