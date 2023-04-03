В Гааге начался процесс над бывшим президентом Косова Хашимом Тачи, обвиненным в военных преступлениях

В Международной уголовном суде в Гааге начался процесс по делу бывшего президента частично признанной республики Косово Хашима Тачи, обвиняемого в военных преступлениях, сообщает «Би-би-си». Обвинение относится к периоду конца 1990-х годов, когда он возглавлял Армию освобождения Косова (АОК), которая боролась за независимость от Сербии.

Тачи предъявлены обвинения по десяти пунктам военных преступлений, среди которых убийства, исчезновения людей, преследование и пытки.

По делу проходят еще трое бывших членов АОК — Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими. Все четверо обвиняемых не признали вину.

Прокурор Алекс Уайтинг заявил, что Армия освобождения Косова проводила «очень четкую и недвусмысленную политику преследования коллаборационистов и предполагаемых предателей, в том числе, политических оппонентов». По его словам, обвинение докажет, что АОК была ответственная за сотни убийств и незаконных задержаний по всему Косово, а также, что четверо обвиняемых несут ответственность за эти преступления как военные руководители генштаба АОК, пишет Associated Press.

Предполагается, что адвокаты обвиняемых будут стоять на позиции, что АОК была слабо организованной партизанской группировкой и обвиняемые практически не контролировали местных боевиков, поэтому не могут нести ответственность за их действия.

Дело слушается в Специально палате суда по Косову, которая была создана в 2015 году по настоянию Евросоюзу. Палата работает по законам частично признанной республики, при этом она находится в Гааге.

Обвинение было предъявлено Тачи в ноябре 2020 года. После этого он покинул пост президента Косова. Тачи руководил частично признанной республикой с апреля 2016 года, а до этого занимал должности премьера, вице-премьера и главы МИД Косова.

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