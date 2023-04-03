Мило Джуканович проиграл выборы президента Черногории. Он руководил страной более 30 лет
Действующий президент Черногории Мило Джуканович уступил во втором туре президентских выборов бывшему министру экономики Якову Милатовичу. По данным Центра по мониторингу и исследованиям, Милатович получил 60% голосов, явка составила 70%.
Джуканович поздравил соперника с победой на выборах.
«Черногория сделала свой выбор. Я уважаю этот выбор и желаю ему [Милатовичу] быть успешным президентом. Если он будет успешным президентом, значит и Черногория будет успешной», — приводит слова Джукановича издание RTCG.
Милатович, обращаясь к своим сторонникам в столице страны Подгорице, пообещал, что в течение пяти лет Черногория войдет в состав Евросоюза. Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2008 году.
«Черногория сделала решительный шаг вперед и попрощалась с устаревшим режимом Мило Джукановича», — отметил он.
Джуканович возглавил Черногорию в 1991 году, став в возрасте 29 лет самым молодым главой правительства в Европе. Он занял пост председателя правительства Республики Черногория, входившей тогда в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия. Всего Джуканович пять раз был премьер-министром страны и дважды — президентом (с 1998 по 2002 год и с 2018 года по настоящее время). При нем Черногория получила независимость от Сербии, вступила в 2017 году в НАТО и получила статус кандидата в Евросоюз. При этом Джукановича критиковали за рост преступности и коррупцию, отмечает Associated Press.
37-летний Яков Милатович — один из основателей центристского движения «Европа сейчас». Как пишет «Би-би-си», его поддерживают партии, близкие к Сербии, России и православной церкви. Он занимал пост министр экономики с декабря 2020 года по апрель 2022 года.