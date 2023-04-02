В Петербурге произошел взрыв в кафе Евгения Пригожина

Один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате взрыва в кафе в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Телеграм-канал «112» сообщает, что, по предварительной информации, пострадали 16 человек.

Как уточняет «Фонтанка», кафе на Университетской набережной, дом 21Б, принадлежит основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. В выходные в этом кафе собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что в кафе проходил творческий вечер «военкора» Владлена Татарского.