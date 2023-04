Умер японский композитор Рюити Сакамото

Японский композитор, один из основателей электронной группы Yellow Magic Orchestra Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года.

Chiaki Nozu / WireImage / Getty Images

Как сообщает газета «Иомиури», музыкант скончался еще 28 марта.

В 2014 году у Сакамото был диагностирован рак ротовой полости. Через год он объявил, что вылечился от заболевания. В 2021 году произошла ремиссия, и музыканту диагностировали рак прямой кишки. Впоследствии болезнь достигла четвертой стадии и распространилась на оба легких.

Рюити Сакамото получил широкую известность в составе трио Yellow Magic Orchestra, которое он основал вместе с Юкихиро Такахаси и Харуоми Хосоно в 1978 году. Группа, выпустившая за свою карьеру восемь студийных альбомов, считается одним из пионеров японской электронной музыки.

В дальнейшем он также прославился как кинокомпозитор. На его счету саундтреки к таким фильмам, как «Счастливого рождества, мистер Лоуренс», «Последний император», «Под покровом небес», «Маленький Будда», «Вавилон», «Выживший» и другим. За саундтрек к «Последнему императору» Бернардо Бертолуччи он был удостоен «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса». Саундтрек Сакамото к фильму «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» получил премию BAFTA, а саундтрек «Под покровом небес» — «Золотой глобус».

Сольная дискография Рюити Сакамото насчитывает более двух десятков альбомов, последний из которых под названием «12» вышел 17 января 2023 года, в день 71-летия музыканта. В декабре 2022 года был опубликован трибьют «To The Moon And Back», в котором композиции Сакамото исполняли его давние соратники Дэвид Сильвиан, Fennesz и Alva Noto, а также The Cinematic Orchestra, Thundercat, Blood Orange и Хильдур Гуднадоуттир.

Merry Christmas Mr. Lawrence / Ryuichi Sakamoto — From Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022 commmons

The Last Emperor (Theme) Ryuichi Sakamoto — Topic

THOUSAND KNIVES Ryuichi Sakamoto — Topic

Bibo no Aozora/04 Ryuichi Sakamoto — Topic

Yellow Magic Orchestra — «TAISO» (Official Music Video) ALFA MUSIC YouTube Channel