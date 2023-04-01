Российские правозащитники обратились в Еврокомиссию и Совет Европы с просьбой не допустить экстрадиции Алексея Москалева в РФ

«Мемориал» и «ОВД-Инфо» направили в Европейскую комиссию и Совет Европы письмо, в котором призвали международные органы обратить внимание на преследование Алексея Москалева и его дочери Маши в России.

В частности, правозащитники попросили Европейскую комиссию и Совет Европы использовать все доступные средства, чтобы предотвратить экстрадицию Москалева из Беларуси в Россию. Кроме того, «Мемориал» подчеркнул, что международные органы должны добиваться передачи Москалева в третью страну — безопасную и готовую принять его.

Также правозащитники напомнили, что защита прав человека и гражданских свобод является одним из основных приоритетов Европейского Союза и Совета Европы и является обязательством, взятым на себя всеми его членами.

В апреле 2022 года Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. С девочкой «провели беседу» сотрудники ФСБ, а на ее отца Алексея Москалева сначала составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, а затем завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии. Алексея Москалева отправили под домашний арест, а Машу — в приют. Москалева 28 марта приговорили к двум годам колонии, он сбежал из-под домашнего ареста, но в ночь на 30 марта его задержали в Минске.

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