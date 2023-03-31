В Ростовской области из-за сильного снегопада перекрыли федеральную трассу «Дон». Автомобильная пробка растянулась на десятки километров

Вечером 30 марта в Ростовской области из-за аномально сильного снегопада было перекрыто движение в обоих направлениям по федеральной автомобильной трассе М-4 «Дон» на участке с 907-го по 983-й километр, сообщило министерство транспорта региона со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Из-за начавшейся метели в пяти муниципалитетах области — городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах — ввели режим чрезвычайной ситуации, объявил губернатор Василий Голубев. В некоторых районах появились проблемы с электроснабжением.

На трассе «Дон» возникли ДТП и многокилометровые заторы. По данным телеграм-канала Mash, в пробке оказались около 600 грузовиков и тысячи легковых автомобилей.

Региональное МЧС отправило на расчистку дороги более 150 единиц техники. Для того, чтобы эвакуировать с трассы заблокированные автомобили, спасатели в некоторых местах срезали металлическое ограждение на разделительной полосе. На разных участках трассы развернули семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Губернатор пообещал организовать подвоз топлива и продуктов для застрявших автомобилистов.

За ночь протяженность затора на трассе «Дон» сумели сократить до 30 километров, сообщает МЧС. С трассы эвакуирован 51 человек.

В семь пунктов временного размещения доставлены 171 человек, в том числе 56 детей.