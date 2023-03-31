Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО. Это была последняя страна альянса, согласие которой нужно было получить

Генассамблея парламента Турции вечером 30 марта ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО, сообщает Anadolu.

Несколько дней назад вступление Финляндии в НАТО поддержал парламент Венгрии. После этого Турция оставалась единственной страной — членом Североатлантического альянса, которая должна была одобрить вступление в него Финляндии.

Финляндия и Швеция объявили, что планируют вступить в НАТО в мае 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Страны подали совместную заявку на вступление в альянс.

К началу февраля протокол о принятии новых членов в Североатлантический альянс ратифицировали все страны-участницы НАТО, кроме Венгрии и Турции. Власти обеих стран заявили, что не возражают против вступления Финляндии в альянс, но не готовы, по разным причинам, поддержать заявку Швеции.

В НАТО на данный момент входят 30 стран. Новая страна может вступить в альянс только при условии, что ее заявку одобрят все члены НВА

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