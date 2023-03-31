Руководство МФТИ отказалось от обязательного изучения китайского языка после протестов студентов

Планы по обязательному изучению китайского языка в МФТИ в ближайшее время реализованы не будут. Об этом говорится в заявлении руководства вуза.

Ректорат подчеркнул, что планы по обязательному изучению китайского были вызваны «объективными причинами» и что руководство вуза продолжает считать эту идею «своевременной и перспективной». Однако на фоне разногласий со студенческим сообществом было принято решение отказаться от нее, чтобы «не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне».

Руководство вуза приняло решение вернуться к программе, существовавшей до 1 сентября 2021 года. Она предполагает обязательное изучение английского, а также опциональное изучение немецкого, французского, испанского, японского и китайского.

Студенты, изучающие в настоящее время китайский язык, доучатся по этой программе.

Студсовет МФТИ ранее опубликовал петицию с требованием сделать изучение китайского языка необязательным. При этом в студсовете подчеркивали, что претензии студентов касаются не только изучения китайского, но и падения уровня преподавания иностранных языков в целом.

Руководство МФТИ объясняло введение обязательного китайского тем, что уже сейчас на нем написано до 27% всех научных статей в профильных областях, а к 2030 году таких статей будет больше половины.