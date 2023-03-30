Окружной суд Цюриха приговорил четверых бывших руководителей швейцарского филиала Газпромбанка к семи месяцам тюрьмы условно за обслуживание счетов виолончелиста Сергея Ролдугина, сообщает «Би-би-си».

По данным издания, работников банка признали виновными в «недостаточной осмотрительности» при проверке финансовых операций. Трое осужденных — граждане России, еще один — швейцарец. Их имена не разглашаются из-за особенностей местного законодательства. Все они намерены обжаловать решение суда, пишет «Би-би-си».

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 годы на счета Ролдугина поступили средства в размере 24 миллионов швейцарских франков, происхождение которых виолончелист не смог объяснить. Издание Tages-Anzeiger ранее сообщало, что всего на счета Ролдугина перевели примерно 50 миллионов франков.

При этом «Би-би-си» уточняет, что, согласно местному законодательству, банки обязаны отклонять транзакции или закрывать счета, если у них есть сомнения относительно владельца счета или источника денег.

В свою очередь судья, вынесший приговоры банкирам, в ходе рассмотрения дела заявил, что нет никаких сомнений в том, что Ролдугин не являлся истинным владельцем денег, которые поступили на его счета.

Сергей Ролдугин и Владимир Путин знакомы еще с молодости, президент РФ ранее называл виолончелиста своим другом. По словам Ролдугина, он является крестным дочери Путина Марии.

Ролдугин фигурировал в «Панамском архиве» как владелец офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов. Журналисты называли музыканта «хранителем» денег Путина. В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, власти США наложили санкции на Ролдугина.

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