Суд в Москве приговорил хакеров из Infraud Organization к условным срокам. В США эту группировку обвиняют в хищении полумиллиарда долларов

Таганский районный суд Москвы приговорил четырех участников хакерской группировки The Infraud Organization к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, всех фигурантов дела суд признал виновными по статье о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Их приговорили к условным срокам, самый продолжительный из которых — три года и шесть месяцев. Подсудимые полностью признали вину, что было учтено как смягчающее обстоятельство, уточняет ТАСС.

Согласно обвинительному заключению, братья Марк и Константин Бергманы не позднее 2012 года создали торговую онлайн-площадку, где любой пользователь мог приобрести похищенные данные банковских карт и номеров социального страхования. Позднее к ним присоединились Андрей Новак и Кирилл Самокутяев, а также неустановленные следствием лица.

Хакеров задержали в январе 2022 года после контрольной закупки. У них была изъята криптовалюта на сумму более одного миллиарда рублей. Изначально Новак был отправлен судом под арест, остальные — под домашний арест. Позднее подсудимым избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. РИА Новости тогда отмечало, что в материалах российского суда название группировки The Infraud Organization, которую власти США обвиняют в хищении полумиллиарда долларов, вообще не упоминалось.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил заочные обвинения 36 предполагаемым хакерам из The Infraud Organization, в том числе Андрею Новаку, которого российские СМИ называли основателем группировки. По версии американских властей, The Infraud Organization за время своей деятельности нанесла ущерб на сумму в 530 миллионов долларов.

В марте 2021 года в США приговорили к десяти годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева, который несколькими годами ранее был задержан в Таиланде. По версии американских властей, он также был одним из сооснователей The Infraud Organization. В ходе процесса Медведев признал вину.