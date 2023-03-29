«Ведомости»: Россия отменит международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном в 2025 году

Россия планирует отменить международный мобильный роуминг с входящими в Евразийский экономический союз ( ) Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, об этом говорится в материалах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленных операторам связи и Минэкономразвития России в марте. Подлинность документа подтвердили источники в двух операторах связи.

В документе сказано, что до конца 2024 года телекомкомпаниям следует разработать «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов», а к первому кварталу 2025 года ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

Как отмечают «Ведомости», роуминг между Россией и Беларусью, которая входит в ЕАЭС, отметили с 2021 года, но, по словам участников рынка и экспертов, отмена роуминга оказалась номинальной.

После полномасштабного российского вторжения в Украину базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи выросли в цене в среднем на 5-40%, а стоимость опций, позволяющих сэкономить на услугах связи в поездке, — на 40-60%, сообщил в сентябре 2022 года глава Денис Кусков.