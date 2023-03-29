Суд арестовал полковника Росгвардии по делу о поставке некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о , повлекшем тяжкие последствия, сообщает ТАСС.

По данным агентства, полковника обвиняют в поставке некачественных радиолокационных комплексов по борьбе с беспилотниками, которые «могли быть использованы в том числе для защиты Крымского моста».

Согласно материалам дела, Волков обеспечил условия для принятия на вооружение двух радиолокационных комплексов, не отвечавших техническим требованиям. Общий ущерб бюджету составил почти 400 миллионов рублей.

Подозреваемый вину не признал, а его адвокат заявил, что полковник не мог повлиять на тип, характеристики или цену комплексов.

«С нашей точки зрения, уголовное дело в отношении Волкова связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны вышестоящего начальства. Ведь Волков лишь готовил предложение для принятия решений, а сами решения по приобретению комплексов он принимать не мог», — заявил адвокат.

О задержании Сергея Волкова стало известно 28 марта. Об этом сообщил депутат Госдумы Александра Хинштейна в своем телеграм-канале. Тогда Хинштейн написал, что сотрудники силовых структур раскрыли «масштабную коррупционную схему» в Росгвардии, а также задержали «первого фигуранта» дела — полковника Волкова. Депутат также предположил, что в скором времени станет известно и о других задержаниях, поскольку «масштаб преступления явно не ограничивался одним участником».