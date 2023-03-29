Опрос Russian Field: большинство волгоградцев выступили против переименования города в Сталинград

Большинство жителей Волгограда выступили против инициативы о переименовании города, сообщает исследовательская группа со ссылкой на результаты опроса, в котором приняли участие больше тысячи волгоградцев.

По данным исследователей, только 25% респондентов поддержали идею о переименовании города. Преимущественно название Сталинград нравится пожилым людям старше 60 лет. Но даже в этой возрастной группе сторонники переименования Волгограда находятся в меньшинстве — 44% против 52% (некоторые затруднились с ответом).

В общей сложности против переименования города выступили 70% респондентов, еще 5% опрошенных не ответили на вопрос. В контексте того, какое название города жителями больше нравится, 74% респондентов указали нынешнее название, 18% заявили, что им больше всего нравится Сталинград. Еще 5% респондентов предпочли остальным вариантам Царицын — так город назывался до 1925 года.

Исследователи также обратили внимание, что переименование города «скорее поддержали бы» мужчины, чем женщины (27% против 23%), а общая поддержка инициативы среди людей младше 60 лет не превышала 18%.

Отвечая на вопрос о целях переименования Волгограда, респонденты чаще всего упоминали следующие варианты: «напоминание о подвиге в Великой Отечественной войне, сохранение и восстановление истории» (25%), «отмывание денег, коррупционные цели» (24%), «поднятие уровня патриотизма» (23%).

Среди людей младше 60 лет наиболее распространено мнение, что город хотят переименововать в «коррупционных целях» (28%). Большинство волгоградцев старше 60 лет считают, что возвращение к названию Сталинград обусловлено стремлением напомнить о подвигах в ходе Великой Отечественной войны (35%).

Из всех респондентов только 26% считают, что инициатива переименования Волгограда принадлежит «старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны».

В январе 2023 года подобный опрос провел . По этим данным, инициативу о переименовании города не поддержали 67% волгоградцев.

Обсуждение идеи о переименовании Волгограда началось в конце 2022 года. 5 декабря Волгоградская областная дума поддержала инициативу. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о создании общественного совета по предварительному изучению мнения жителей о переименовании города в Сталинград. Совет в конце марта начал предварительный опрос о необходимости проведения референдума о переименовании города.

В свою очередь местные жители запустили петицию с требованием не переименовывать город. К 29 марта ее подписали две с половиной тысячи человек.

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