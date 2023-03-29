Кадыров заявил, что в Гудермесе убили двух боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Чечни вечером 28 марта убили в Гудермесе двух человек, которых Кадыров назвал боевиками.

По его словам, спецоперация прошла в частном секторе на окраине Гудермеса. Блокированным преступникам предложили сдаться, они в ответ бросили гранату в сторону сотрудников силовых органов. «Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал», — заявил Кадыров.

Глава Чечни опубликовал в телеграм-канале видео, на котором сотрудники правоохранительных органов выносят из частного дома тела двух убитых мужчин, на лице одного из них видны следы крови.

Кадыров добавил, что «спецоперация по ликвидации боевиков на окраине Гудермеса длилась считанные минуты».

В Следственном комитете РФ сообщили РИА Новости, что личности убитых установлены: это жители Гудермеса 1963 и 1989 годов рождения, бывшие родственниками. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.