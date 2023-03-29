Австралийская компания представила фрикадельку из «мяса мамонта»

Австралийская компания Vow, занимающаяся разработкой технологии выращивания искусственного мяса, создала аналог мяса мамонта, используя генетический материал этого вымершего вида. Об этом сообщает The Guardian. 28 марта Vow показала фрикадельку в музее «Nemo» в Амстердаме.

В компании заявили, что цель проекта — продемонстрировать потенциал мяса, выращенного из клеток и без убийства животных, а также показать связь между крупным животноводством и его влиянием на уничтожение дикой природы и изменение климата.

Associated Press пишет, что для приготовления мяса компания использовала известные данные о геноме мамонта, заполнила недостающие части генома ДНК его ближайшего живого родственника, африканского слона, и вставила получившуюся ДНК в клетку овцы. Таким образом получилась культура клеток с химерным геномом. Затем они выращивались в биореакторе до тех пор, пока их не набралось достаточно, чтобы «скатать фрикадельки». В результате фрикаделька получилась размером с небольшой мяч.

Дополнительных подробностей AP не приводит: например, неизвестен процент генов мамонта в получившемся химерном геноме, неясен и механизм синтеза искусственной ДНК (полностью искусственный синтез полных геномов животных пока невозможен).

«Это было до смешного просто и быстро. Мы сделали это за пару недель», — заявил профессор Эрнст Вольветанг из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинследа, который участвовал в исследовании.

Он добавил, что пока еще никто не пробовал созданное мясо, в том числе его создатели. «Мы не видели этого белка тысячи лет. Таким образом, мы понятия не имеем, как наша иммунная система, когда мы это съедим. Но если бы мы сделали это снова, то, безусловно, таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для регулирующих органов», — добавил профессор.

AP отмечает, что фрикаделька из «мяса мамонта» является единственным опытом, и запускать в промышленное производство ее не планируют.

«Шерстистый мамонт традиционно был символом утраты. Сейчас мы , что он погиб из-за изменения климата. И поэтому мы хотели проверить, сможем ли создать что-то, что стало бы символом более захватывающего будущего, которое будет лучше не только для нас, но и для планеты», — заявил один из основателей Vow Тим Ноуксмит.

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