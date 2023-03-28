В военной академии под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов

На территории Военной академии связи имени Буденного в Сертолово под Петербургом умерли трое курсантов. Об этом пишут «Фонтанка», Baza и «Осторожно, новости».

По данным «Осторожно, новости», в день до инцидента курсанты были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Затем они отошли ко сну вместе с сослуживцами.

Утром курсантам стало плохо, у них пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они умерли до прибытия врачей.

Baza уточняет, что один из погибших курсантов был из Нальчика, еще один из Владивостока. Им было по 19 лет.

Как отмечает «Фонтанка», сейчас обстоятельства их гибели устанавливает военное следствие.