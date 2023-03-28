У блогера Кейт Снэп, которая публиковала фотографии из Мариуполя, провели обыск сотрудники ФСБ

Ювелир и блогер Кейт Снэп рассказала, что «пару недель назад» у нее провели обыск сотрудники ФСБ. Информация об этом появилась в ее инстаграме.

С чем был связан обыск, блогер не уточнила. По ее словам, адвокат «сказал не форсить подробности [об этом инциденте] в массы».

У Кейт Снэп более 120 тысяч подписчиков в инстаграме. Она делает украшения, вдохновленные в том числе архитектурой постсоветских стран, и неоднократно выкладывала в инстаграме фотографии на фоне заброшенных зданий.

В январе блогер опубликовала в инстаграме серию снимков из аннексированного Мариуполя, на которых в том числе позировала на фоне разрушенных домов. Подписью к фото служил из песни «Русское поле экспериментов» группы «Гражданская оборона».

Кейт Снэп также выложила снимки из Мариуполя в телеграме и пояснила, что ездила в город «с друзьями друзей из гуманитарной миссии». Ее фото вызвали критику в соцсетях: блогера обвинили в эстетизации войны. Позднее Кейт Снэп удалила снимки из инстаграма.