ФСБ попросила «круглосуточный удаленный доступ» к базам данных агрегаторов такси

ФСБ разработала проект постановления правительства, согласно которому спецслужба получит «круглосуточный удаленный доступ» к базам данных агрегаторов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации (в январе 2022 года в этот реестр попали сервисы «Яндекса»).

В опубликованном документе также говорится, что службы заказа такси, не попавшие в реестр, будут обязаны предоставлять необходимую спецслужбам информацию в течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса, а при наличии в запросе пометки «срочно» — в течение трех дней.

В случае, если служба такси не может предоставить запрошенную информацию в указанный срок, то она должна сообщить о сроках, необходимых для выполнения запроса, а также представить обоснование задержки.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о работе такси, который среди прочего обязал водителей и службы заказа такси хранить данные о совершенных поездках в течение полугода и передавать эту информацию по требованию правоохранительных органов.

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