В Нэшвилле в результате стрельбы в школе погибли шесть человек. Полиция заявила, что нападение совершила женщина, ее застрелили

Шесть человек погибли в результате нападения на частную школу The Covenant School утром 27 марта в Нэшвилле, штат Теннесси, сообщает CNN. Среди погибших — трое учеников и трое взрослых.

По данным местной полиции, стрельбу в школе открыла 28-летняя женщина, которая была вооружена как минимум двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. В первоначальных сообщениях ее называли девушкой-подростком.

Полицейские, прибывшие на место преступления, застрелили подозреваемую на втором этаже школы. Ее личность, а также мотивы и возможная причастность к школе пока не установлены.

Согласно данным Gun Violence Archive, с начала 2023 года это уже 128-й случай массового убийства в США.