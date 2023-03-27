Путин поручил упростить использование Fan ID. Но не уточнил, как именно

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры» для упрощения использования Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что упростить использование Fan ID необходимо прежде всего для людей с инвалидностью, пенсионеров и детей.

Как именно предлагается упростить использование «паспорта болельщика», в документе не сказано.

Против введения Fan ID выступали фанатские движения российских клубов. Многие из них отказалась посещать матчи в знак протеста. В результате посещаемость стадионов резко упала. Например, в первой половине сезона матчи петербургского «Зенита» собирали в среднем больше 34 тысяч зрителей, а на первый матч с Fan ID пришло меньше 20 тысяч.

Депутаты Госдумы от КПРФ говорили о планах внести законопроект об отмене «паспорта болельщика». Введение Fan ID критиковал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Помощник президента России, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин утверждал, что вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

Министерство цифрового развития РФ отчитывалось, что к весне 2023 года Fan ID оформили более 450 тысяч человек.

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