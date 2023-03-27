Бывший комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова получила гражданство Кыргызстана

Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, несколько лет назад переехавшая в США, получила гражданство Кыргызстана. Об этом говорится в указе № 417 президента страны Садыра Жапарова, подписанном 31 декабря 2022 года. Первым внимание на это обратил телеграм-канал Baza.

В документе перечислены имена более 400 человек, которые получили гражданство Кыргызстана. Под 80 номером упомянута «Бухер (Дрокова) Мария Александровна, 1989 года рождения, русская, уроженка города Тамбов РСФСР». Судя по открытым данным, ФИО, дата и место рождения совпадают с данными бывшего комиссара «Наши». Как ранее писала газета The Washington Post, после замужества Дрокова сменила фамилию на .

В конце 2022 года президент Кыргызстана подписал несколько указов о приеме в гражданство республики. Как отмечало издание The Moscow Times, гражданами Кыргызстана среди прочих стали Дмитрий Зеленин, полный тезка бывшего губернатора Тверской области, и Наталия Барщевская, полная тезка дочери полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского.

Независимый антикоррупционный эксперт сообщил «Радио Азаттык» (проект «Радио Свобода»), что в Кыргызстане появились российские посредники, которые предлагают получить гражданство страны за сумму от 5 до 30 тысяч долларов.

В феврале 2023 года депутат парламента Кыргызской Республики Дастан Бекешев заявил, что появилась «реклама, что россияне могут получить паспорт Кыргызстана в течение шести-семи месяцев за 300 тысяч рублей».

По официальным данным, в 2022 году президент Кыргызстана издал 18 указов о приеме в гражданство, его получили 4545 человек.

Мария Дрокова в 2005-2011 годах состояла в прокремлевском молодежном движении «Наши» и была его официальным представителем. Дрокова стала известна после того, как в 2009 году поцеловала Владимира Путина на молодежном форуме на Селигере. После ухода из «Наших» Дрокова работала в компаниях бизнесмена Сергея Белоусова, а в 2017 году основала в Калифорнии свой венчурный фонд Day One Ventures, в который инвестировал Белоусов. Дрокова публично дистанцировалась от прокремлевского движения.

В декабре 2022 года газета The Washington Post сообщила, что спецслужбы Запада заподозрили российских венчурных инвесторов в том, что они передавали в Россию технологии через американские стартапы. Среди тех, кого проверяли следователи, оказался Сергей Белоусов, в чьих компаниях работала Мария Дрокова.