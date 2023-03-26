Певица Наталия Власова обратилась в полицию Москвы после того, как обнаружила на своем автомобиле пять следов от выстрелов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на PR-директора артистки Андрей Карпов.

По его словам, Власова обнаружила следы от выстрелов, когда утром 26 марта вернулась после концерта в Иваново. Карпов рассказал, что ущерб оценен в примерно 250 тысяч рублей.

«Фонтанка» сообщает, что преступник в ночь на 26 марта помимо внедорожника певицы повредил автомобиль ее соседей.

В полиции Москвы пока это не комментировали.

Наталия Власова получила широкую известность после того, как дебютировала в 1999 году с песней «Я у твоих ног». Она дважды — в 1999 и 2000 годах — получила за эту песню премию «Золотой граммофон».