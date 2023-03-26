Sukhoi Superjet 100 подал сигнал бедствия после взлета в Нижнем Новгороде. Самолет вернулся в аэропорт вылета

Обновление. Самолет Sukhoi Superjet 100 благополучно вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода, сообщили ТАСС в авиационных службах. Суперджет провел в полете около 20 минут.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, подал сигнал тревоги через десять минут после взлета, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Борт подал сигнал бедствия, когда находился на высоте чуть более трех тысяч метров над городом.

Лайнер сразу же начал разворачиваться, чтобы вернуться в аэропорт вылета, сообщили в авиаслужбах.

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