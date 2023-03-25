Умер сооснователь Intel Гордон Мур

Американский бизнесмен и сооснователь Intel Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. В пресс-релизе компании говорится, что Мур «мирно умер 24 марта в окружении семьи в своем доме на Гавайях».

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Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года. В 1957 году он стал одним из основателей компании Fairchild Semiconductor, создавшей первую интегральную схему, пригодную для массового производства.

В 1968 году Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая позже была переименована в Intel. Мур проработал в ней 38 лет, занимая ряд руководящих должностей. Он ушел в отставку в 2006 году.

Помимо этого, Мур вместе со своей женой основал Фонд Гордона и Бетти Мур, который с момента своего основания в 2000 году пожертвовал более 5,1 миллиарда долларов на благотворительные цели.

В 2023 году Forbes оценивала состояние Мура в 7,2 миллиарда долларов.