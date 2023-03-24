В центре Перми фургон «Соболь» полностью провалился под асфальт

Днем 24 марта в Перми под асфальт провалился автомобиль ГАЗ «Соболь», сообщает издание 59.ru.

Инцидент произошел в центре города на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Подлесной. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов внезапно обрушился асфальт проезжей части, в результате чего «Соболь» целиком ушел под землю. Судя по габаритам автомобиля, глубина провала составила не менее пяти метров.

Машину подняли из ямы с помощью автокрана. Сообщается, что водитель успел покинуть автомобиль и не пострадал. Движение на улице ограничили до окончания земляных работ по ликвидации провала.

В коммунальной компании «Новогор-Прикамье» журналистам сообщили, что на месте провала проходит канализационный коллектор диаметром 1,5 метра, построенный в 1970 году.

Предварительной причиной провала коммунальщики назвали «разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии».

В марте 2022 года в пермском микрорайоне Закамск из-за провала грунта под асфальт провалился мусоровоз. В июле в центре Перми перекрывали движение из-за еще одного провала, образовавшегося в результате утечки из трубопровода.