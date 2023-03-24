В Москве задержали генерала и полковника таможенной службы. Их подозревают в получении взятки в 50 тысяч долларов

В Москве по подозрению во взяточничестве задержали двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС), пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Задержаны заместитель начальника Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Александр Алеев.

В домах и на рабочих местах задержанных прошли обыски. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, пишет ТАСС.

Телеграм-канал «112» сообщает, что задержанные имеют звания генерала и полковника и что их подозревают в получении взятки в 3,8 миллиона рублей. По делу, согласно информации «112», также проходят два бизнесмена, подозреваемых в даче взятки. Как и сотрудники ФТС, они задержаны, им планируют избрать меру пресечения.

РЕН сообщает, что Беглова и Алеева задержали с поличным. Они встретились в двумя предпринимателями, которые принесли с собой 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей в пересчете). В момент передачи денег все четверо были задержаны. За какие именно услуги сотрудники таможни получили деньги, пока неизвестно.