В Черногории задержали создателя криптовалюты TerraUSD, рухнувшей год назад. Его ареста добиваются США и Южная Корея

В аэропорту Подгорицы в Черногории полиция задержала южнокорейского предпринимателя и гендиректора компании Terraform Labs До Квона. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Филип Аджич, написав в твиттере, что задержан «один самых разыскиваемых беглецов в мире».

До Квона считают причастным к обвалу криптовалют TerraUSD и Luna весной 2022 года. Инвесторы выпущенных Terraform Labs криптоактивов потеряли около 42 миллиардов долларов. Обвал TerraUSD и связанные с этим расследования повлияли на общее падение курсов криптовалют, писал Bloomberg.

По словам черногорского министра, До Квон был задержан с поддельными документами. В пятницу, 24 марта, полиция Южной Кореи подтвердила, что отпечатки пальцев задержанного мужчины совпадают с отпечатками До Квона, пишет «Би-би-си».

Через несколько часов после задержания власти США предъявили До Квону обвинения по восьми пунктам, среди которых мошенничество с ценными бумагами и с использованием электронных средств. В сентябре ордер на арест До Квона выдал суд в Южной Корее.

К моменту выдачи ордера на арест бизнесмен находился в Сингапуре. После этого он не раскрывал своего местонахождения, но говорил, что не пытается избежать уголовного преследования.

Черногория не имеет договоров об экстрадиции с США и Южной Кореей.

Власти США утверждали, что До Квон и его компания Terraform Labs «не смогли предоставить общественности полную, справедливую и достоверную информацию о своей криптовалюте. Представители компании неоднократно заявляли, что стоимость токенов увеличится, а также вводили инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.

В мае 2022 года стоимость TerraUSD и связанной с ним Luna опустилась почти до нуля. Это привело к распродаже основных криптовалют, среди которых оказались Bitcoin, Ethereum и Tether.

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