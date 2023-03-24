Миссия ООН заявила, что Россия и Украина причастны к убийствам военнопленных

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) представила доклад об обращении с военнопленными, в котором утверждается, что обе стороны российско-украинского конфликта причастны ко внесудебным казням военнослужащих.

Доклад миссии содержит данные об убийствах по крайней мере 25 российских и 15 украинских военнопленных.

«Начну с российских военнослужащих, которые находятся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, которые были совершены ВСУ. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя, — заявила на пресс-конференции в Киеве глава миссии Матильда Богнер. — Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследования пяти случаев, что охватывает 22 жертвы, мы не имеем данных о каких-либо судебных производствах».

В ходе подготовки доклада члены миссии поговорили с 229 российскими военнопленными. Почти половина из них рассказали о жестоком обращении в плену, сообщила Богнер.

«Мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных после их захвата ВС РФ в плен», — заявила она, уточнив, что в 11 случаях казни осуществили наемники ЧВК Вагнера.

Из 203 опрошенных украинских военнопленных 67% попали в руки российских сил после того, как командиры договорились о сдаче в плен. Большинство украинских военнопленных, которые попали в плен во время боя, перед интернированием подвергались пыткам и жестокому обращению со стороны военных РФ и сотрудников ФСБ, заявила представитель ММПЧУ.

О каких-либо случаях расследования убийств украинских военнопленных российской стороной она не упоминала.

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