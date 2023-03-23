Президент России Владимир Путин подписал указ, которым учредил медаль «За храбрость». Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, новой медалью будут награждать людей, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

В документе говорится, что медаль «За храбрость» имеет две степени — I и II степени. В наградной системе новая медаль будет идти сразу после медали «За отвагу».

Указ также предусматривает награждение медалью посмертно.