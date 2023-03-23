«Схемы» и Scanner project нашли в России две новые нефтедобывающие компании, связанные с бизнесом семьи Медведчука

Журналисты изданий «Схемы» и Scanner project нашли две новые российские компании по добыче нефти, связанные с семьей украинского политика .

Так, в декабре 2022 года — январе 2023-го Александр Донцов, директор нефтедобывающей компании «НЗНП Трейд», которую контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, возглавил две российские компании по добыче нефти «ИНГТ» и «КНК».

Это компании новые, говорится в расследовании. Они пока не подавали отчеты о своей деятельности и не раскрывали, где будут добывать нефть, поскольку еще не получили соответствующих лицензий.

Основатель «ИНГТ» и «КНК» — акционерное общество «ГК Маркет», которая не раскрывает в российских реестрах информацию о своих владельцах. При этом известно, что «ГК Маркет» принадлежат нефтяной брокер «АТИ» и «Трейдпроект», владеющей в Липецкой, Тюменской и Курганской областях.

Изучив информацию об операциях на счетах «ГК Маркет» за 2022 год, расследователи обнаружили среди акционеров компании людей, с бизнесом семьи Медведчука — Тимура Абертасова и Николая Сухова.

«Схемы» и Scanner project отмечают, что расширение нефтяного бизнеса семьи Медведчука совпало с заявлением политика о создании нового политического движения. Медведчук рассказал о нем в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT в конце января 2023 года. По его словам, это движение, в частности, «развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке [президента Владимира] Зеленского и его преступного режима».

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