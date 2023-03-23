Полиция Германии провела второй рейд по делу рейхсбюргеров, готовивших государственный переворот во главе с 71-летним принцем Генрихом XIII

Полиция Германии провела обыски по 20 адресам в рамках расследования дела о государственном перевороте, в подготовке которого подозревают , сообщил в твиттере министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

Обыски провели 22 марта в восьми федеральных землях Германии, а также в Швейцарии, уточняет Der Spiegel. По его информации, обыски прошли у пятерых подозреваемых в Мюнхене, Ганновере, Хемнице и других местах, а также у 14 свидетелей по делу. В частности, обыски прошли у троих полицейских, четырех бывших и одного действующего военного.

Во время следственных действий в городе Ройтлинген в земле Баден-Вюртемберг легкое огнестрельное ранение получил полицейский. Его ранили, когда полиция пыталась проникнуть в жилище спортивного стрелка, который проходил свидетелем по делу о подготовке госпереворота.

Первые обыски по делу прошли в декабре 2022 года. Тогда власти заявили, что задержали участников группировки, которые собирались штурмовать бундестаг в Берлине и свергнуть правительство Германии. В группировку, по данным властей, входили правые экстремисты, рейхсбюргеры, сторонники теорий заговора и бывшие военные. Участники группировки планировали создать государство по образцу Германского рейха 1871 года во главе с 71-летним Генрихом XIII, принцем Рейсским. Всего по делу в качестве подозреваемых проходят больше 60 человек, пишет Spiegel.

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