Болгария лишила гражданства сыновей основателя Yota Сергея Адоньева

Власти Болгарии отобрали гражданство у сыновей российского бизнесмена Сергея Адоньева, основателя компании Yota, Луки и Филиппа. Это следует из ответа Минюста Болгарии на запрос издания «Бивол».

«Бивол», сотрудничающий с и The Insider, в конце января обратил внимание на то, что и сам Сергей Адоньев, и двое его сыновей попали в санкционный список США. При этом если старшего Адоньева еще в мае 2018 года лишили гражданства Болгарии, то у его сыновей оно оставалось (наряду с гражданством других стран).

Журналисты обратились в министерство юстиции с вопросом, почему у младших Адоньевых до сих пор есть гражданство Болгарии. Из ответа Минюста на запрос «Бивола» следует, что болгарское гражданство Луки и Филиппа Адоньевых аннулировано «после дополнительной проверки оснований для его получения».

Сыновья Адоньева, пояснили в Минюсте, стали гражданами Болгарии в несовершеннолетнем возрасте на основании наличия соответствующего гражданства у их отца. Так как Сергей Адоньев в мае 2018 года был лишен гражданства, то, решил Минюст, и его сыновья утратили на него право. Гражданство Луки и Филиппа Адоньевых, следует из полученного «Биволом» ответа Минюста, аннулировано задним числом — с момента утраты гражданства их отцом.

Минюст Болгарии, пишет «Бивол», проверил основания получения гражданства и женой Адоньева Марией, но не нашел причин для аннулирования.

Сергей Адоньев остался без гражданства Болгарии после того, как властям страны стало известно о приговоре, вынесенном ему американским судом в 1997 году — бизнесмена тогда приговорили к 20 месяцам тюрьмы и штрафу 4 миллиона долларов за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар. Почему власти Болгарии не знали об этом, когда предоставляли Адоньеву гражданство, неизвестно.