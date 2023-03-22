«Важные истории» изучили отчеты Роскомнадзора о протестных акциях. Таких акций были сотни за период примерно в 100 дней 2022 года

«Важные истории» в ходе анализа масштабной данных Роскомнадзора обнаружили, что дочерняя структура ведомства — «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) — готовит отчеты о протестных акциях в России.

Издание изучило сотни ГРЧЦ об акциях, которые проходили в течение 116 дней 2022 года, в основном в период с марта по июнь. Как отмечает издание, отсутствие данных за остальные дни означает, что, скорее всего, отчеты об акциях в это время не попали в утечку.

Так, наибольшее число протестов — 109 — в этот период прошли в Хабаровском крае. Подавляющее большинство из них (91) — акции в поддержку бывшего главы региона . Также в регионе прошли протесты против войны в Украине и пикеты против президента РФ Владимира Путина.

Второе место среди регионов по количеству протестов занял Петербург ( ), третье поделили Москва ( ) и Башкортостан ( ).

Согласно утечке из ГРЧЦ, больше 90% всех протестов в России проходили в столицах регионов. За их пределами россияне чаще всего выходили на протесты в Краснодарском крае и Архангельской области. Всего в течение 2022 года сотрудники ГРЧЦ написали отчеты о 96 протестных акций вне региональных центров.

Другие выводы «Важных историй»:

Почти половина протестных акций в России — это одиночные пикеты. Лишь одна из пяти акций собирает больше десяти человек.

Каждый пятый протест, зафиксированный ГРЧЦ в 2022 году — антивоенный. Чаще всего на акции против войны выходили в Петербурге (30 протестов), Москве (20), Екатеринбурге (15) и Иркутске (10).

В Улан-Удэ, Сочи, Новороссийске, удмуртском Глазове за 116 дней мониторинга ГРЧЦ антивоенные настроения были единственным поводом для протестов.

Девять из десяти антивоенных акций — низовая инициатива граждан, тогда как организаторами митингов в поддержку российского вторжения в Украину в 72% случаев выступали власти, партии, бюджетники и активисты Национально-освободительного движения (НОД).

Главные причины для протестов в России: война в Украине (180 акций), действия властей и политзаключенные (162), проблемы окружающей среды (71) и инфраструктуры (67).