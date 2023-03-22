«Мы говорим на одном из официальных языков Евросоюза». Президент Молдовы подписала закон о переименовании молдавского языка в румынский

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, в соответствии с которым государственный язык во всех законодательных актах отныне будет называться не молдавским, а румынским. Об этом сообщается на странице Санду в фейсбуке.

«Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Вместе с более чем 27 миллионами людей по всему миру мы говорим на румынском, одном из официальных языков Евросоюза», — заявила Санду.

Президент Молдовы также выразила мнение, что те кто заявляет, что жители страны говорят на молдавском, а не на румынском, «преследуют лишь одну цель — разделить нас».

Парламент Молдовы принял закон о переименовании молдавского языка в румынский 16 марта. За выступали депутаты президентской партии «Действие и солидарность», против — фракция коммунистов и социалистов.

Закон был принят во исполнение решения Конституционного суда Молдовы, который еще в 2013 году потребовал заменить понятие «молдавский язык» в Конституции на «румынский».

Среди лингвистов есть разные точки зрения на молдавский язык. Многие полагают, что «румынский» и «молдавский» — разные названия одного языка, в то время как другая часть называет молдавский самостоятельным восточно-романским языком.