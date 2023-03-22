«Крупнейший технический скачок в истории серии». Анонсирована Counter Strike 2
Источник: Counter-Strike
Разработчик игр Valve официально анонсировал шутер Counter-Strike 2.
Новая игра выйдет летом 2023 года и будет распространяться как бесплатное улучшение Counter-Strike: Global Offensive.
Игра разработана на движке Source 2. В Valve отметили, что переделали с нуля старые карты с использованием инструментов нового движка, однако сохранили их основную структуру и особенности.
Компания-разработчик назвала новую версию шутера «крупнейшим техническим скачком в истории серии».
Counter-Strike — одна из наиболее известных многопользовательских игр в истории. Профессиональные турниры по этой игре крайне популярны в киберспорте.
Последняя на данный момент версия игры — Counter-Strike: Global Offensive — вышла в 2012 году.