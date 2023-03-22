Бывшего главу волгоградского СК Михаила Музраева приговорили к 20 годам колонии по делу о теракте. Его обвинили в покушении на губернатора региона

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета Михаила Музраева, обвиняемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова.

Суд также лишил Музраева звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград. Другого фигуранта дела бизнесмена Владимира Зубкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Таким образом суд практически полностью удовлетворил требования обвинения: прокуратура просила для Музраева 20 лет колонии, для Зубкова — 15 лет.

Музраева обвинили по уголовным статьям о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия. Зубкову вменили только статью о теракте.

Согласно обвинительному заключению, которое цитирует РИА Новости, Музраев организовал поджог дома Бочарова, чтобы показать ему свое влияние в регионе. Следствие сочло, что генерал долгие годы руководил в регионе «теневой структурой власти», пишет «Коммерсант».

В ходе прений Музраев заявил, что невиновен. По его словам, обвинения являются домыслом и основаны на ложных показаниях заинтересованных лиц, в том числе осужденных, которых Музраев привлек к ответственности.

В ноябре 2016 года на территорию дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова проникли пять человек, которые попытались поджечь стену здания. В результате инцидента никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следствие назвало лидером группы бывшего арендатора центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова. После задержания он заявил, что Владимир Зубков попросил его поджечь дом губернатора по требованию Михаила Музраева.

В итоге Ремизова приговорили к шести годам колонии строгого режима. Также были осуждены еще три фигуранта дела, которых сочли исполнителями преступления. Ивана Железнякова, Виталия Семисотного и Дмитрия Ушакова приговорили к срокам от шести до восьми лет.

Музраев был одним из ключевых сотрудников Следственного комитета. Он возглавлял волгоградское управление СК с 2007 по 2018 год. В январе 2019-го его назначили на пост советника Александра Бастрыкина.

Кто такой Музраев и как он стал обвиняемым по делу о теракте

Почетный сотрудник Следственного комитета Глава волгоградского СК Михаил Музраев держал в страхе всю область и помыкал губернаторами. Теперь его обвиняют в организации теракта

Кто такой Музраев и как он стал обвиняемым по делу о теракте

Почетный сотрудник Следственного комитета Глава волгоградского СК Михаил Музраев держал в страхе всю область и помыкал губернаторами. Теперь его обвиняют в организации теракта