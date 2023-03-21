На территории Афганистана вечером 21 марта произошло сильное землетрясение. Центр мониторинга сейсмической активности МЧС соседнего Узбекистана оценил магнитуду землетрясения в 6,6.

Землетрясение ощущалось и на территории самого Узбекистана. В Ташкенте, расположенном в 561 километре от эпицентра землетрясения, жители, судя по видео в соцсетях, выбегали на улицы.

Подземные толчки разной силы ощущались в Узбекистане от Сурхандарьинской области (около 340 километров от эпицентра) до республики Каракалпакстан (почти 1200 километров от эпицентра), пишет UZDaily.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, ощутили и на территории Казахстана. Оттуда также не поступало сообщений о разрушениях и жертвах.

26 апреля 1966 года в результате сильного землетрясения в Ташкенте была практически полностью разрушена центральная часть города. Тогда из-за особенностей сейсмических колебаний погибли не менее 10 человек и несколько сотен пострадали, около 300 тысяч человек остались без крова. Помощь в восстановлении города после землетрясения оказывали все республики СССР.

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло самое разрушительное землетрясение более чем за десятилетие. Точное числе погибших до сих пор неизвестно, но только в Турции оно превышает 50 тысяч человек.

Читайте также

После землетрясения в Турции Али Догру похоронил больше тысячи человек. И вынужден был переселиться на кладбище вместе с женой и детьми Они живут там уже больше месяца. Фотографии

Читайте также

После землетрясения в Турции Али Догру похоронил больше тысячи человек. И вынужден был переселиться на кладбище вместе с женой и детьми Они живут там уже больше месяца. Фотографии