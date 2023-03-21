Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона, который, в числе прочего, предусматривает, что от граждан РФ и Беларуси не будут принимать заявления на переход в литовское гражданство, а рассмотрение уже поданных заявок приостановят.

Как заявляли авторы поправок — министр внутренних дел Агне Билотайте и председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас — «эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство», писал литовский Delfi.

В законопроекте фиксируется прекращение приема заявлений от граждан РФ и Беларуси на визы в визовых службах Литвы за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы), а также приема заявлений на вид на жительство (ВНЖ) как в Литве, так и в ее представительствах за рубежом (кроме иностранцев, оформляющих ВНЖ через уполномоченный правительством Литвы орган). Исключение сделано для обладателей национальной или шенгенской визы, а также для уже имеющих ВНЖ или решение о его предоставлении.

В законопроекте также прописано, что передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского Союза на территорию Литвы «подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке».

Помимо этого одобренные в первом чтении поправки запрещают российским физическим лицам, а также созданным или контролируемым ими юридическим лицам приобретать недвижимость в Литве. Исключение сделано для обладателей ВНЖ, которым грозит преследование на родине.

Кроме того, поправки предполагают публикацию сведений о связанных с литовскими политиками компаниях, поддерживающих экономические связи с Россией и Беларусью.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса.

Законопроект должен пройти еще второе чтение.

Литва приостановила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Исключение было сделано для гуманитарных виз.

В августе Литва перестала пускать через границу граждан РФ и Беларуси с выданной в ее посольствах шенгенскими визами, а в сентябре закрыла въезд для россиян и белорусов с шенгенскими визами любых стран (кроме ряда исключений). Также в сентябре на границе была введена «процедура индивидуальной дополнительной доскональной проверки на предмет угрозы национальной безопасности, общественному порядку, общественной политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям Литовской Республики, которую такое прибытие может вызвать». В ноябре Литва ужесточила требования для получения ВНЖ, расширив список документов, необходимых от заявителей.