Мишустин переименовал реку в Ямало-Ненецком округе, на берегу которой стоит православный храм. Она была Шайтанкой, а стала Преображенкой

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился переименовать реку Шайтанка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Она получила название Преображенка, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении Мишустина говорится, что изменить название реки предложило Законодательное собрание ЯНАО.

Река, ранее известная как как Шайтанка, протекает в Салехарде. В сентябре 2022 года администрация города сообщала, что городской совет получил предложение о переименовании реки из Заксобрания ЯНАО, куда с такой инициативой обратились историки и краеведы.

Александр Займидорога, глава Военно-исторического клуба при музейно-выставочном комплексе имени Шимановского в Салехарде, объяснял, что изначально коренные жители называли реку Луньхаут-Юхан, что можно перевести как «Божественный водоем», но «пришлые» сочли языческие божества северных народов «идолами и шайтанами», и так река стала Шайтанкой.

Заксобрание ЯНАО предложило назвать реку Преображенкой. Вероятно, это название было выбрано в честь храма Преображения Господня, который на берегу реки строят уже около десяти лет и планируют открыть в 2023 году. Издание «Ямал Медиа» писало, что, «по некоторым данным», инициатором переименования реки был глава РПЦ патриарх Кирилл, «которому не понравилось такое соседство».