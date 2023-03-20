«Коммерсант»: сотрудникам Кремля рекомендовали отказаться от iPhone

Сотрудникам администрации президента России рекомендовали к началу апреля избавиться от iPhone, заменив их на смартфоны других производителей.

Такое указание чиновники получили на семинаре, который прошел в начале марта в Подмосковье. Об этом «Коммерсанту» рассказали несколько источников, присутствовавших на мероприятии.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — заявил один из них.

По словам собеседников газеты, требование связано с соображениями безопасности. В администрации президента считают, что смартфоны от Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов.

Один из источников заявил, что чиновникам посоветовали поменять iPhone на модели с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй».

Кремль закупит для своих сотрудников новые телефоны, предположил один из собеседников «Коммерсанта». Другой источник заявил, что запрет на пользование техникой Apple могут распространить на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

Опрошенные изданием эксперты считают, что такие меры носят прагматичный характер, но важно соблюсти баланс между информационной безопасностью и производительностью.

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