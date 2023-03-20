Китай потребовал от суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина, «уважать иммунитет глав государств»

Международный уголовный суд (МУС) должен «уважать иммунитет глав государств». Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, комментируя выданный судом ордер на арест президента России Владимира Путина.

Дипломат также призвал суд в Гааге «занимать объективную и беспристрастную позицию» и «избегать политизации и двойных стандартов». При этом он подчеркнул, что решение конфликта в Украине возможно только путем «диалога и переговоров».

Заявление китайского МИДа прозвучало в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву.

Китай, как США и Россия, не ратифицировал , поэтому не признает юрисдикции Международного уголовного суда.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. По версии МУС, Путин и Львова-Белова лично несут ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

27 статья Римского статута МУС гласит, что никакой должностной иммунитет не препятствует преследованию судом в Гааге. Власти ФРГ первыми из мировых государств уже заявили, что в соответствии с международными обязательствами будут обязаны арестовать российского президента, если он приедет на территорию страны.

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