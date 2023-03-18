В РУДН сменили проректора после появления флагов Украины на вузовской выставке

Российский университет дружбы народов (РУДН) сменил проректора по работе со студентами, после того как на одной из вузовских выставок появились украинские флаги.

Выставка, о которой идет речь, проходила в конце февраля. Она была посвящена землячествам; на ней в том числе была и экспозиция украинской культуры.

После того, как о выставке в негативном ключе написали пропагандистские СМИ, Минобрнауки организовало проверку вуза. Замминистра Константин Могилевский заявлял, что появление флагов «государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо».

Проректор по работе со студентами Сергей Базавлук, комментируя выставку, отмечал, что «понимает информационную волну с учетом ситуации», но подчеркивал, что главная миссия РУДН — объединять людей разных национальностей. Также он отмечал, что в нынешних реалиях необходимо поддерживать учащихся в РФ студентов из Украины.

Базавлука на должности проректора сменил Михаил Кацарский. Как отмечается на сайте РУДН, он более восьми лет работал в Совете Федерации.

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