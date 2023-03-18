Объем наличной валюты на руках у россиян впервые превысил 100 миллиардов долларов

На руках у жителей России по состоянию на 1 февраля находится наличная валюта в эквиваленте 105,4 миллиарда долларов США, следует из опубликованных 17 марта данных Банка России.

Как обращает внимание РБК, эта сумма впервые за все время ведения такой статистики (с 2018 года) превысила 100 миллиардов долларов.

Серьезный рост наличных на руках у населения был зафиксирован во второй половине 2022 года — с 1 июля до 1 декабря общий объем таких средств вырос на 4,3 миллиарда долларов.

После начала войны ЦБ ограничил возможность снятия наличных с валютных счетов в российских банках. Снять можно не более 10 тысяч долларов или эквивалент в евро, и только если эти деньги находились на счету до 9 марта 2022 года. Все остальные деньги с таких счетов при снятии принудительно конвертируются в рубли.

Евросоюз и США через несколько дней после начала войны запретили продажу и поставку в Россию наличных долларов и евро. Ограничение не распространяется на денежные средства, которые ввозятся для личного пользования.

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